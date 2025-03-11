Коммунальщики предупредили об отключении газа в Киевской области 12 марта.

Газовые сети периодически проводят плановые ремонтные работы, что необходимо для поддержания стабильной работы газовых систем, поэтому планируется отключение газа в Киевской области 12 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в Газсетях.

В городе Яготин Киевской области, 12 марта с 08:00 до 17:00 будут проводиться плановые ремонтные работы. В результате будет временно отключен газ в многоквартирный дом по адресу: ул. Независимости, 20

Жителям этого дома рекомендуется заранее перекрыть краны на газовых приборах и не открывать их до завершения работ. Газоснабжение будет восстановлено работниками Киевского филиала «Газсети» после проверки системы на герметичность.

При отключении газа важно соблюдать следующие рекомендации:

Перекройте краны на приборах во избежание утечек после восстановления газоснабжения. Не пытаться самостоятельно включать газ – подача возобновляется только после проверки специалистами по безопасности. Обеспечить доступ к оборудованию служб для оперативного восстановления газоснабжения. При подозрении на утечку немедленно звоните в аварийную службу по номеру «104».

Отключение газа в Киевской области 12 марта проводятся в рамках плановой модернизации системы для обеспечения надежного и безопасного газоснабжения для потребителей.

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