Комунальні підприємства міста постійно моніторять температуру зовнішнього повітря, щоб ухвалити рішення про завершення опалювального сезону у Києві.

Наприкінці цього та на початку наступного тижня очікується похолодання з можливими негативними температурами, тому зарано говорити про завершення опалювального сезону у Києві, повідомляє Politeka.net.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, коли вимкнуть теплопостачання.

Він пояснив, що процес відключення тепла в житловому секторі залежить від стабільної плюсової температури, адже важливо забезпечити комфорт для мешканців та безпеку систем теплопостачання.

З огляду на те, що наприкінці цього та на початку наступного тижня можливе похолодання, рішення буде прийнято з урахуванням цих умов.





"Теплопостачальні підприємства міста постійно моніторять температуру зовнішнього повітря та перспективний прогноз. Щойно погода стабілізується, це дасть нам можливість відключити опалення", – зазначив він.

Також Пантелеєв попередив, що відсутність теплопостачання може призвести до збільшення споживання електроенергії та створити дефіцит через пошкодження енергосистеми України.

Заступник голови КМДА підкреслив, що місто орієнтується на температурні показники при початку та завершенні опалювального сезону в Києві, намагаючись раціонально використовувати енергоресурси й мінімізувати витрати для мешканців. Минулого року його завершили 28 березня.

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