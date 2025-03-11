Під час проведення ярмарків автобуси рухатимуться за зміненими схемами маршрутів та новим графіком у Києві 11 березня.

У вівторок, відбудуться продовольчі ярмарки на вулицях Бульварно-Кудрявській та Івана Микитенка, через це встановлено новий графік автобусів у Києві 11 березня та змінено маршрут, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила прес-служба КП «Київпастранс».

Там уточнили, що тимчасово зміняться маршрути автобусів № 7, 46 та 112. Також попередили, що запроваджено тимчасові коригування графіка у зв'язку із збільшенням курсуючого маршруту. Тому водії можуть відставати від графіка.

Як курсуватиме транспорт за новим графіком автобусів у Києві?

Під час проведення ярмарків транспорт рухатиметься за зміненими схемами:

№ 7:

Залізничний вокзал «Центральний» - вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – площа Галицька – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січівських Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри - Центральний вокзал.

№ 46 та № 112:

Від станцій метро «Лівобережна» та «Лук'янівська» до вул. Миколи Кібальчича за звичними маршрутами, далі – вул. Ірини Бекешкіної до транспортної розв'язки на перехресті з вул. Івана Микитенка.

Додаткові обмеження та новий графік автобусів у Києві 11 березня

До 15 березня частково обмежено рух на кільцевій розв'язці перетину просп. Червоної Калини з вул. Сержа Лифаря.

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