У вівторок, відбудуться продовольчі ярмарки на вулицях Бульварно-Кудрявській та Івана Микитенка, через це встановлено новий графік автобусів у Києві 11 березня та змінено маршрут, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомила прес-служба КП «Київпастранс».
Там уточнили, що тимчасово зміняться маршрути автобусів № 7, 46 та 112. Також попередили, що запроваджено тимчасові коригування графіка у зв'язку із збільшенням курсуючого маршруту. Тому водії можуть відставати від графіка.
Як курсуватиме транспорт за новим графіком автобусів у Києві?
Під час проведення ярмарків транспорт рухатиметься за зміненими схемами:
- № 7:
Залізничний вокзал «Центральний» - вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – площа Галицька – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січівських Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри - Центральний вокзал.
- № 46 та № 112:
Від станцій метро «Лівобережна» та «Лук'янівська» до вул. Миколи Кібальчича за звичними маршрутами, далі – вул. Ірини Бекешкіної до транспортної розв'язки на перехресті з вул. Івана Микитенка.
Додаткові обмеження та новий графік автобусів у Києві 11 березня
До 15 березня частково обмежено рух на кільцевій розв'язці перетину просп. Червоної Калини з вул. Сержа Лифаря.
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