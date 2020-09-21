Фахівці виявили в київському метрополітені бактерії, невідомі науці

Про це інформує Politeka з посиланням на Громадське.

Так фахівці, зайняті в проекті MetaSUB, і досліджуючі мікробне життя на станціях метрополітену з усього світу, з'ясували, що від 10% до 80% геномів у зразках з київського метро виявилися невідомими науці.

Експерти під час дослідження беруть зразки з лавок, підлоги, стін, автоматів для продажу квитків, поручнів ескалаторів та інших поверхонь і відправляють їх в лабораторії Нью-Йорка (США), де їх ретельно вивчають, порівнюючи з геномами, що знаходяться в базах.

В результаті дослідження вдалося встановити, що до 80% геномів у зразках з київського метрополітену – мікроорганізми, які по базах даних ідентифікувати не вдалося.

У MetaSUB запевнили, що нічого сенсаційного в цьому немає, так як і в інших метрополітенах світу мешкає багато невідомих науці бактерій.

До слова кажучи, на столичній станції метро "Контрактова площа" фахівці проекту знайшли геном чумної палички, такий же, як і виявлений в наземному транспорті Нігерії та Нової Зеландії.

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Горить звалище на Дарниці з неділі, 20 вересня. Гасіння вогнищ загоряння ускладнюється тим, що процес тління відбувається на глибині 6 метрів.

Нагадавши, небезпечні викиди потрапили в повітря над Києвом, жителі задихаються.

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