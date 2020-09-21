За минулі 24 години в столиці китайський вірус діагностували ще у 275 осіб

Про це передає Politeka з посиланням на інформацію, озвучену на брифінгу мером Києва Віталієм Кличком.

З початку пандемії, за даними столичного градоначальника, зафіксовано 19758 підтверджених випадків захворювання.

"За минулу добу ще 275 людей захворіли-19, дві людини померли, всього коронавірус забрав життя 318 киян. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 19758", - розповів Віталій Кличко.

Згідно інформації, що надійшла, серед захворілих за останню добу 139 жінок (від 18 до 93 років), 120 чоловіків (від 18 до 83 років), а також 16 дітей (10 дівчаток і 6 хлопчиків).

Крім того, за добу захворіли 8 медичних працівників.

"Госпіталізовано 36 пацієнтів, решта - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 9 осіб. Всього коронавірус подолали 5868 жителів Києва", - додав Віталій Кличко.

Politeka писала про те, що одесити повідомили про катастрофічну ситуацію в одній з лікарень, де приймають заражених китайською інфекцією. Йдеться про міську лікарню №5 на Лідерсівському бульварі в парку Шевченка.

Як розповіла на сторінках соцмереж Одеська журналістка Віра Черниш, там пацієнти з симптомами ГРЗ до 7 днів чекають результатів тесту на коронавірус в загальних палатах.

"У моєї родички температура 39 вже два тижні, вода в легенях, дикий головний біль, з ліжка встати не може", – розповіла журналістка.

Вона зазначила, що лікарі лікували пацієнтку лише жарознижуючим.

"Один лікар на 90 осіб, його хвора бачила раз або два За весь час. Вночі медсестри не приходять, ти сам по собі. Вдень приходять зрідка, хамлять. Одна пацієнтка впала, розбила голову. Допомогу їй надавали сусіди по нещастю", - описала ситуацію одеситка.

Як повідомляла Politeka, вірус не залишає шансів киянам, Кличко повідомив про нову кількість жертв.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися через "червону" зону.

Також Politeka писала, що вірус забирає життя дніпрян одного за іншим: жертв вже дуже багато, тривожні цифри.