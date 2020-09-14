Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів про плачевні наслідки мерства Віталія Кличка

Він висловилася про проблеми, які зараз турбують киян, в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Politeka.net (щоб подивитися повне відео, скрольте сторінку до кінця).

У жовтні по всій Україні повинні пройти місцеві вибори, і чинний мер Києва вирішив йти на третій термін. Андрій Пальчевський звернув увагу, що під керівництвом Віталія Кличка в столиці так і не побудували ключові об'єкти.

"У випадку з мером Кличка, ясна річ, в першому турі він не виграє, буде розсіювання, але технологія та ж - безальтернативність київської влади. У мене питання: якщо сьогоднішня влада не побудувала жодної станції метро, жодної лікарні, різко кинулася фарбувати траву, лавки і латати дірки на дорогах в останні три місяці - може досить? Якщо фахівці кажуть, що 30% двомільярдного бюджету розкрадається - отримуємо, що близько мільярда доларів за ці роки було розкрадено з київського бюджету", - зазначив громадський діяч.

Андрій Пальчевський вивчив ситуацію в різних частинах Києва і виявив велику проблему, яку влада ніяк не може вирішити:

"Я зараз на районах, я ж не знав, тільки почав займатися цим кілька місяців тому - на районах люди не можуть попити нормальної води. Добре, закрили "бювети" - поставте зворотний осмос, ми багате місто, і хоча б давайте воду безкоштовно спочатку пенсіонерам, а потім і всім іншим. Я вже не кажу про те, що "Водоканал" повинен бути переглянутий. Мережі знаходяться в жалюгідному стані, мости будуються якісь сто-п'ятдесятиметрові, переїзди на Олени Теліги будуються і потім це називається мостом. Змінюються якісь два фасади".

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив справжню причину можливого скасування виборів.

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