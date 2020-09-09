Команда президента Володимира Зеленського так і не показала українцям стратегію, куди повинна рухатися Країна

Таку заяву в ефірі телеканалу 112 Україна зробив лідер партії" Перемога Пальчевського " Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

Коментуючи результати роботи команди президента, Андрій Пальчевський розкрив нюанси своєї програми.

"Зе-слуги не показали ніякої стратегії, куди ми йдемо. Ось мене люди запитують, А що ви в програмі дасте? Перше, що я дам.. Це не посадки навесні. З точки зору конструктиву потрібно йти. Повинна бути програма індустріалізації країни. Як це досягається, це тема іншої передачі", - підкреслив громадський діяч.

Лідер партії "Перемога Пальчевського" також пояснив ведучим ток-шоу, як пов'язана індустріалізація України з місцевими виборами.

"Люди на місцях повинні бути на щабель вище, ніж ті обов'язки, які вони виконують. Всі кажуть, треба займатися меру трубами. Ні, він повинен знайти кращого фахівця по трубах і кращого прокурора, який би дивився, щоб той займався трубами на користь людей. Ось його завдання", - продовжив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч в ефірі ток-шоу також пояснив, про що повинен думати мер.

"Мер-людина, яка може організувати команду людей, які розуміють всі проблеми міста, починаючи від мовної... Народ не можна недооцінювати і робити з людей ідіотів. З людьми треба говорити серйозною мовою... У зв'язку з тим, що олігархічне ТБ готує нам своїх улюбленців, а потім переконують, що нічого немає страшного в тому, що вони ніде не вчилися, вони готові керувати нашою країною... Ні, у них немає досвіду! І в ці вибори буде видно як ніколи, куди полетять зелені клаптики... Але вони полетять. У президента Зеленського є шанс... Є можливість об'єднатися з людьми з різних партій, кращих з них відібрати і рухати країну вперед", - емоційно резюмував Андрій Пальчевський в ефірі ток-шоу.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив справжню причину можливого скасування виборів.

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