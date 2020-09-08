Громадський діяч Андрій Пальчевський показав одне з найнебезпечніших місць у Києві, про яке мовчить влада на чолі з мером Віталієм Кличком

Він особисто відправився на руїни заводу на Троєщині і розповів про ситуацію на сторінці в "Facebook", передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

"Пальчевський з вами і не де-небудь, а на руїнах сумно знаменитого заводу "Радикал" біля станції метро "Лісова" (50 метрів). Там будуються будинки, там будуть жити діти і бігатимуть тут, де перший шар отруйний. Ескаватором піднімають перший шар землі, в якому неозброєним оком видно ртуть, в сорок разів вище норми, особливо влітку. З 96 року ось це от задоволення розрите в Києві, але досі нічого не зроблено. Зате поруч зводяться будинки", - зазначив громадський діяч.

За його словами, керівництво української столиці не звертає уваги на серйозну небезпеку для життя людей біля житлового масиву "Лісовий", як і на інші критичні проблеми міста.

взрвыв онкологии? а вот чего.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 8. September 2020

"Де влада? Там де їй і належить бути-бігає, піариться на інших вірусах, на інших бідах. Це ж не єдине напівзруйноване місце за мною, те ж саме на Голосіївщені - завод "Радон", те ж саме з нашим Дніпром. Найголовніше-ніхто не повідомляє людям про ту небезпеку, що тут таїться. А ми повідомимо. Так що: ганьба їм", - обурився Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив справжню причину можливого скасування виборів.

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський висловився про поділ українців: "приходять шлецики якісь і починають розповідати, що у вас не та мова"

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський розповів, з чого почне змінювати Київ на краще.