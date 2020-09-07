Київрада не прийняла рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників
Тому фахівцям Київського метрополітену загрожує безгрошів'я.
Бюджетні кошти мали піти на виплати заробітних плат працівникам метрополітену. Про це 7 вересня повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Київському метрополітену слід збільшити асигнування на 162 млн грн.
Додамо, що 3 вересня, у центрі міста під будівлею Київської міської державної адміністрації вийшли на мітинг працівники “Київпастрансу”.
Столичні транспортники закликали депутатів Київради на сьогоднішньому засіданні ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат працівникам. У КП “Київпастранс” заборгованість із виплати зарплати станом на 31 серпня склала 77,4 млн грн.
Нагадаємо, згідно з даними Державної служби статистики, зарплати в липні збільшилися на 225 грн, досягнувши в середньому 11 804 грн (+2%). Це в 4,6 рази менше червневого зростання, але вдвічі більше травневого.
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Але якщо дивитися по регіонах, то картина набагато сумніше. Більш ніж у кожній третій області (36%) заробітки в липні зменшилися порівняно з червнем.
Найбільше зниження зарплат в Івано-Франківській області - на 6,7% (на 937 грн). При тому, що в червні на Івано-Франківщині зростання заробітків було найвищим у країні – на 21,6%.
У Києві зарплати традиційно найвищі-17 053 грн (+4% або 660 грн порівняно з червнем).
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