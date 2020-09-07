Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, як українцям потрібно досягати миру на Донбасі

У своєму відеоролику на сторінці в Facebook він висловив свою думку з приводу відносин України з Російською Федерацією. Андрій Пальчевський вважає, що потрібно розвивати хороші відносини з усіма сусідами, але при цьому ніколи не йти проти інтересів своєї країни.

"Позиція строго проукраїнська. Ми за добросусідство з усіма, але за умови виконання тих угод, які в жодному разі не будуть обмежувати права України та українців на рідні землі", – зазначив громадський діяч.

Андрій Пальчевський також висловився про умови, на яких може бути врегульовано конфлікт на Донбасі. Він підкреслив, що Україна ніколи здасть позиції, як би не тиснули противники:

а как быть с Россией?! а вот как.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 4. September 2020

"Без здачі і капітулянтства. До речі, Ви звернули увагу, що традиційно російськомовні області вимагають від Банкової, щоб зберігалися інтереси українців в першу чергу. Мир-миром, але інтересів своєї землі ми не віддамо".

Раніше Андрій Пальчевський висловився про можливу заборону місцевих виборів на Донбасі:

"Якщо у сьогоднішньої влади було б більш менш сильне, яскраве майбутнє, "Зелена хвиля", так би мовити, мова про перенесення виборів взагалі не йшла б. Але не тільки українці бачать, що падіння популярності відбувається з катастрофічною швидкістю - значить потрібно придумати привід. Що може бути краще, ніж "ковід"?".

Нагадаємо, що Пальчевський обложив Арахамію після слів про розцінки на передвиборчу кампанію: "а можна перерахувати в зарплатах або пенсіях?".

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