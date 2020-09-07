Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, как украинцам нужно добиваться мира на Донбассе

В своем видеоролике на странице в Facebook он выразил свое мнение по поводу отношений Украины с Российской Федерацией. Андрей Пальчевский считает, что нужно развивать хорошие отношения со всеми соседями, но при этом никогда не идти против интересов своей страны.

“Позиция строго проукраинская. Мы за добрососедство со всеми, но при условии выполнения тех соглашений, которые ни в коем случае не будут ущемлять права Украины и украинцев на родные земли”, – отметил общественный деятель.

Андрей Пальчевский также высказался об условиях, на которых может быть урегулирован конфликт на Донбассе. Он подчеркнул, что Украина никогда сдаст позиции, как бы ни давили противники:

а как быть с Россией?! а вот как.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 4. September 2020

“Без сдачи и капитулянтства. Кстати, вы обратили внимание, что традиционно русскоязычные области требуют от Банковой, чтобы соблюдались интересы украинцев в первую очередь. Мир - миром, но интересов своей земли мы не отдадим”.

Ранее Андрей Пальчевский высказался о возможном запрете местных выборов на Донбассе:

"Если у сегодняшней власти было бы более менее сильное, яркое будущее, "зеленая волна", так сказать, речь о переносе выборов вообще не шла бы. Но не только украинцы видят, что падение популярности происходит с катастрофической быстротой - значит нужно придумать повод. Что может быть лучше, чем "ковид"?".

Напомним, что Пальчевский осадил Арахамию после слов о расценках на предвыборную кампанию: "А можно пересчитать в зарплатах или пенсиях?".

А еще Politeka писала, что Пальчевский обратился к одесситам в День города и рассказал, чем они могут гордиться: "Ни один мерзавец не...".

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