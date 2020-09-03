Громадський діяч Андрій Пальчевський пояснив, хто заважає українцям побудувати повноцінну демократію

Він висловив свою думку в ефірі телеканалу "NewsOne", передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Андрій Пальчевський звернув увагу, що з самого проголошення незалежності Україна не може створити демократію, а лише імітує її. На ділі ж усім заправляють беззмінні олігархи.

"Україна не є демократією, вона є класичним зразком олігократії і олігополії. При зовнішньому дотриманні всіх, здавалося б, показників демократії: виборність влади, регулярність, більш того, нібито, революції, які проходили, квазіреволюції, тому що вони не змінили державного ладу і персон, які державу будують, протягом 30 років олігархічний клан, створений в перехідний період передачі Леонідом Макаровичем Леоніду Даниловичу, назвемо це "Льоня-квадрат", досі знаходиться в найактивнішій фазі. Завдяки тому, що контролюються Засоби масової інформації, абсолютно керований електоральний процес, керовані креатури, включаючи сьогоднішнього президента, висуваються на перший план", - заявив громадський діяч.

За словами Андрія Пальчевського, Україна-це дивовижна країна, де вже десятки років відбуваються небувалі речі, але її жителі ніяк не можуть змінити ситуацію на краще. Засновник партії "Перемога Пальчевського" вважає, що українці вже готові до змін, але для цього повинні вибрати правильну політичну силу.

"За нас голосуватимуть люди, які стомилися, бачачи, що нам весь час підставляють хлопчиків для биття", - зазначив він. - "Коли ви говорите про партійність і про демократію на Заході - я з вами згоден, але там голосують люди, а тут - видимість голосування. Ось як нам зробити квантовий перехід? Які в України шанси існують розірвати порочне коло олігархічних виборів? У нас унікальна ситуація: ті, кого називають силовиками, насправді є смішними знаряддями в руках олігархату".

Нагадаємо, що Пальчевський обложив Арахамію після слів про розцінки на передвиборчу кампанію: "а можна перерахувати в зарплатах або пенсіях?"

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