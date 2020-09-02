У Києві розшукується неповнолітня дівчина

Дніпровським УП ГУНП в м. Києві розшукується неповнолітня Греуп Віталіна Віталіївна, 2006 р.н., яка 01.09.2020 пішла з дому і по теперішній час не повернулася.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, волосся коротке пофарбовані в світлий колір.

Одягнена: в білу футболку, темно сині штани, темно сині кеди, при собі мала рюкзак чорного кольору з блискітками.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

До слова, пасажирка вибухнула погрозами вибуху поїзда Маріуполь-Київ, якщо його "зараз же" не зупинять

Про це стало відомо з сообшенія відділу комунікації поліції області, після огляду складу вибухового пристрою виявлено не було.

"Повідомлення надійшло 2 вересня, близько 2:30, від 23-річної дівчини. Вона заявила, що якщо не зупинять поїзд, то підірве його. Пасажирку висадили на станції "Синельникове" Дніпропетровської області", – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що жінка була п'яна.

В Києві зібралися декомунізувати " Батьківщину-матір "і не тільки, деталі:" ми не можемо собі дозволити..."

"Кролик" з концерту до Дня Незалежності образив українців: "у людей немає мізків!"