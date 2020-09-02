У Києві розшукується неповнолітня дівчина
Дніпровським УП ГУНП в м. Києві розшукується неповнолітня Греуп Віталіна Віталіївна, 2006 р.н., яка 01.09.2020 пішла з дому і по теперішній час не повернулася.
Прикмети: на вигляд 14-15 років, волосся коротке пофарбовані в світлий колір.
Одягнена: в білу футболку, темно сині штани, темно сині кеди, при собі мала рюкзак чорного кольору з блискітками.
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При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».
До слова, пасажирка вибухнула погрозами вибуху поїзда Маріуполь-Київ, якщо його "зараз же" не зупинять
Про це стало відомо з сообшенія відділу комунікації поліції області, після огляду складу вибухового пристрою виявлено не було.
У поліції додали, що жінка була п'яна.
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