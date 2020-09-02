У Києві за останню добу зафіксували 332 нових випадки інфікування китайським вірусом

Кількість нових випадків за день зросла майже вдвічі, що становить новий антирекорд у Києві.

Про це свідчать дані карти РНБО.

За весь час пандемії в Києві зафіксували 13 878 випадків зараження.

Крім того, ми писали, що в Києві під Верховною Радою зібрався мітинг

Представники організації "АвтоЄвроСила" вимагають негайного збору комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та голосування за законопроект під номером 3704.

Наступна вимога-голосування за цей законопроект у залі Ради вже завтра, 3 вересня.

Цей документ допоможе знизити ціни на розмитнення автотранспортних засобів, ввезених в країну з-за кордону.

В Києві зібралися декомунізувати " Батьківщину-матір "і не тільки, деталі:" ми не можемо собі дозволити..."

Сердючці дісталося після " шабаша "в центрі Києва, мама Вєрки не стрималася:" якщо труси з шортами людина плутає..."

"Кролик" з концерту до Дня Незалежності образив українців: "у людей немає мізків!"