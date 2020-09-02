У Києві за останню добу зафіксували 332 нових випадки інфікування китайським вірусом
Кількість нових випадків за день зросла майже вдвічі, що становить новий антирекорд у Києві.
Про це свідчать дані карти РНБО.
За весь час пандемії в Києві зафіксували 13 878 випадків зараження.
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