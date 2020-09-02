У Києві під Верховною Радою зібрався мітинг

Представники організації "АвтоЄвроСила" вимагають негайного збору комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та голосування за законопроект під номером 3704.

Наступна вимога-голосування за цей законопроект у залі Ради вже завтра, 3 вересня.

Цей документ допоможе знизити ціни на розмитнення автотранспортних засобів, ввезених в країну з-за кордону.

До слова, нещодавно в центрі Києва біля Кабміну пройшов мітинг

Представники туристичної галузі вимагають пустити іноземців в Україну.

Про це розповідає PavlovskyNEWS.

Мітингувальники тримали плакати» Україна – відкрита країна«,» Моя робота = моє життя«,» поверніть туризм в Україні " і вимагали скасувати рішення Кабміну про закриття кордонів.

Представники туризму зазначають, що така ініціатива щодо закриття кордонів через карантин не дозволяє їм працювати.

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