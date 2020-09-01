У Києві 31 серпня надійшла інформація про зникнення дитини
Мати дівчинки розповіла, що вони відпочивали в парку Партизанської слави і півгодини тому за невідомих обставин зникла її дочка.
"Вранці 1 вересня ми розшукали дівчинку в Деснянському районі у жінки, з якою працює її мати. З'ясувалося, що під час святкування зустрічі з родичами, жінка залишила доньку на вулиці вересневій. Дівчинка пішла в район станції метро Харківська, де працює її мати продавцем і зустріла там знайому жінку.
Вона намагалася зв'язатися з родичами дівчинки, але на дзвінки ніхто не відповідав", - повідомив начальник сектора ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко.
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До слова, 1 вересня "замінували" Київську гімназію
Сигнал про мінування школи надійшов від батьків гімназистів у Viber-групи трохи пізніше 7 години ранку.
На місце оперативно прибули поліцейські, кінологи та пожежники. До школи нікого не запускали, передає Київ Оперативний.
Після 08.00 батькам почали повідомляти, що 1 вересня таки відбудеться.
Втім, не всі учні змогли побачитися з вчителями та однокласниками, адже батьки після підтвердження інформації про мінування відвезли дітей додому, або ж забрали з собою на роботу.
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