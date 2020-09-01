1 вересня "замінували" київську гімназію
Сигнал про мінування школи надійшов від батьків гімназистів у Viber-групи трохи пізніше 7 години ранку.
На місце оперативно прибули поліцейські, кінологи та пожежники. До школи нікого не запускали, передає Київ Оперативний.
Після 08.00 батькам почали повідомляти, що 1 вересня таки відбудеться.
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Втім, не всі учні змогли побачитися з вчителями та однокласниками, адже батьки після підтвердження інформації про мінування відвезли дітей додому, або ж забрали з собою на роботу.
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