1 вересня "замінували" київську гімназію

Сигнал про мінування школи надійшов від батьків гімназистів у Viber-групи трохи пізніше 7 години ранку.

На місце оперативно прибули поліцейські, кінологи та пожежники. До школи нікого не запускали, передає Київ Оперативний.

Після 08.00 батькам почали повідомляти, що 1 вересня таки відбудеться.

Втім, не всі учні змогли побачитися з вчителями та однокласниками, адже батьки після підтвердження інформації про мінування відвезли дітей додому, або ж забрали з собою на роботу.

Сьогодні зранку замінували гімназію #32, що на Федорова. На місце приїхали всі служби. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 1. September 2020

Раніше ми писали, що жителям української столиці можуть заборонити встановлювати кондиціонери і склити балкони

31 Серпня з'явилася відповідна петиція на сайті Київради. Автором став Іван Тирков, який виступає за збереження фасадів старовинної архітектури. Він вважає, що кондиціонери і засклені балкони спотворюють витончені автентичні будівлі, а тому псується загальний вигляд історичної частини Києва.

"Історична забудова Києва є скарбом, подібного якому немає ніде в світі, і не можна знищувати цей скарб балконами і кондиціонерами", - зазначив киянин.



Щоб петицію розглянула Київрада, вона повинна зібрати 10 000 голосів за 90 днів.

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