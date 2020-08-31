У Києві можуть повторно закрити метро і заборонити роботу наземного транспорту

Про це в ефірі Свобода Live заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Я не хочу про це говорити. Якщо станеться вибух (захворюваності – прим.), то ми будемо змушені переходити до таких речей, виключно турбуючись за здоров'я і життя людей», – сказав Кличко.

Також він розповів, чи зупиниться транспорт у Києві, якщо місто потрапить у "червону" карантинну зону:

"Я проти того, щоб зачісувати всіх під одну гребінку для того, щоб одні правила для всіх робити. Виключно мери міст, на місцях, відчувають і несуть відповідальність перед суспільством для того, щоб спалаху не було... Що означає вибух? Вибух означає, що кількість ліжок, кількість лікарів буде меншою за кількість пацієнтів", - сказав мер Києва.

До слова, станом на ранок 31 серпня в Києві підтверджено 13370 випадків захворювання китайським вірусом.

За добу кількість хворих вірусом у столиці збільшилася на 277 осіб.

Крім того, ми писали що червона зона поповнилася новими українськими містами

Про це інформує прес-служба уряду.

Так, в червону зону в умовах адаптивного карантину потрапили населені пункти в п'яти областях.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00:00 31 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - поінформувала прес-служба уряду.

Зокрема, до Червоної зони потрапили Івано-Франківськ, Чернівці та населені пункти в наступних регіонах: Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

У помаранчевій зоні знаходяться обласні центри: Луцьк, Ужгород, Львів, Суми, Тернопіль, Харків, а також ряд інших населених пунктів.

Цього разу у жовту зону потрапили Вінниця, Житомир, Одеса, Рівне, Хмельницький та Чернігів. Українська столиця також знаходиться в цьому переліку.

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