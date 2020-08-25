У Київській області правоохоронці шукають 17-річну Черник Надію

Про це інформує Politеka з посиланням на повідомлення у Facebook спільноти Київ Оперативний.

Повідомляється, що дівчина в понеділок, 24 серпня дівчина залишила місце проживання (вулиця Вокзальна, смт Велика Димерка) і на даний момент її місцезнаходження невідоме.

На вигляд зниклої 17-18 років, зріст – 170 см, дівчина повної статури, волосся у неї прямі, довгі, пофарбовані в темно-рудий колір, обличчя кругле, очі сірі, носить окуляри для слабозорих.

На момент зникнення була одягнена в шорти чорного кольору, чорну футболку, сірі текстильні кросівки. При собі мала чорний рюкзак.

Всіх, хто знає що-небудь про місцезнаходження дівчини, просять телефонувати спецлінії поліції «102».

Politeka писала, що в Києві шукають 15-річну Інну Салій, яка пішла з дому і не повернулася. Розшукує дівчинку-підлітка Деснянське УП ГУНП у Києві. Повідомляється, що Салій Інна Миколаївна, 2005 року народження в середу, 19 серпня пішла з дому і досі не повернулася. На вигляд дівчинці 16-17 років, її зріст – 160 см, середньої статури, волосся у неї – руде фарбоване, клаза – карі.

Також у Києві розшукують неповнолітню Булах Таїсію В'ячеславівну, 2006 року народження. Стало відомо, що дівчинка пішла з дому в середу, 19 серпня і досі не повернулася. Зріст Таїсії - 160 см, підліток худорлявої статури, волосся – темно-русяве, очі – зелені.

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