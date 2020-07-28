Київський міський голова Віталій Кличко з'явився на сьогоднішнє засідання Київської міськради

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на відео, розміщене на сторінці Кличко в Facebook.

Виявляється, причина такого незвичайного вигляду столичного мера – стара спортивна травма.

"Пограв з синами в футбол, пізно ввечері ганяв вандалів... І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахілове сухожилля", – пояснив Віталій Кличко.

Також мер пригрозив чиновникам, що незважаючи на травму, "пендали" від нього будуть долітати так само швидко, як і раніше.

"Може, безвідповідальні чиновники радіють, що тимчасово чарівні неділь не долітатимуть? То тепер з'явилася нова опція для недбайливих - "побити", – пообіцяв Віталій Кличко.

Politeka повідомляла, що мер Києва Віталій Кличко затримав АТОшника і "майдановца", які розмальовували стіни, і зняв це на відео. Так, користувач Facebook Сергій Бондар повідомив, що Кличко намагався зловити двох його друзів, які замальовували "наркоманські графіті".

"Вони цим займаються постійно. Свого роду культурний опір повальної наркоманії серед молоді", - написав Бондар.

Мер Києва повідомив, що звернувся в СБУ і поліцію з проханням посилити заходи безпеки в місті, "щоб кияни відчували себе захищеними".

"Це і патрулювання у місті. Забезпечення правопорядку. І більш ефективна робота щодо попередження можливих загроз. А також - затримання та притягнення до відповідальності злочинців", - написав Кличко.

Кличко показав, як проводить вільний час, відео: "Дивись, мамо, я без рук".

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