У Києві неадекватний господар нацькував свою бійцівську собаку на жінку з маленьким улюбленцем

Як повідомляє Politeka.net, відеозапис скандального події в соціальній мережі Facebook опублікував спільнота "Київ Оперативний" (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця).

5 липня біля будинку №27 на вулиці прирічній киянин спустив з ланцюга стаффордширського тер'єра, який тут же накинувся на жінку з собакою породи бігль.

Як можна помітити в ролику, агресивний стафф мертвою хваткою вчепився в свою жертву. П'ять осіб, включаючи господиню бігля, намагалися розімкнути йому щелепи і звільнити бідну тварину. Зазначається, що власник бійцівського пса був у стані алкогольного сп'яніння.

"В черговий раз неадекватний і п'яний господар стаффа спустив собаку на жінку з бігль. До речі, 26 червня ця ж собака наскочила на спину перехожому. Поліція на виклик не приїхала", - додає "Київ Оперативний".

Внимание! Людям с слабой нервной системой просмотр видео не рекомендуется! Киев, Приречная, 27: в очередной раз неадекватный и пьяный хозяин стаффа спустил собаку на женщину с биглем. Кстати, 26.06.2020 в 20:05 эта же собака напрыгнула на спину прохожему мужчине. Полиция на вызов не приехала🤷🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. Juli 2020

Багато користувачів соціальної мережі жахнулися від ситуації і закликали карати безвідповідальних власників тварин:

"Чому бійцівські породи собак вигулюють без намордника????? Штрафувати десь на 10 000 як мінімум!!! А якщо б це була дитина і йому пів голови відгриз"; "Треба господаря бути по голові а не собаку, як собаку навчили, то вона робить, або намордник одягають, якщо знають що вона може напасти, це все залежить від людини, якщо вона чиясь, а не дворова????"; "Господаря судити потрібно з першого такого випадку, і не чекати наступного разу, так як явно гірше буде"; "Поліція кілька разів підстрелила таких собак, почула в свою адресу купу "схвальних відгуків", тепер вирішили - гребіться самі".

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