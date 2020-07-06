У Києві неадекватний господар нацькував свою бійцівську собаку на жінку з маленьким улюбленцем
Як повідомляє Politeka.net, відеозапис скандального події в соціальній мережі Facebook опублікував спільнота "Київ Оперативний" (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця).
5 липня біля будинку №27 на вулиці прирічній киянин спустив з ланцюга стаффордширського тер'єра, який тут же накинувся на жінку з собакою породи бігль.
Як можна помітити в ролику, агресивний стафф мертвою хваткою вчепився в свою жертву. П'ять осіб, включаючи господиню бігля, намагалися розімкнути йому щелепи і звільнити бідну тварину. Зазначається, що власник бійцівського пса був у стані алкогольного сп'яніння.
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"В черговий раз неадекватний і п'яний господар стаффа спустив собаку на жінку з бігль. До речі, 26 червня ця ж собака наскочила на спину перехожому. Поліція на виклик не приїхала", - додає "Київ Оперативний".
Багато користувачів соціальної мережі жахнулися від ситуації і закликали карати безвідповідальних власників тварин:
"Чому бійцівські породи собак вигулюють без намордника????? Штрафувати десь на 10 000 як мінімум!!! А якщо б це була дитина і йому пів голови відгриз"; "Треба господаря бути по голові а не собаку, як собаку навчили, то вона робить, або намордник одягають, якщо знають що вона може напасти, це все залежить від людини, якщо вона чиясь, а не дворова????"; "Господаря судити потрібно з першого такого випадку, і не чекати наступного разу, так як явно гірше буде"; "Поліція кілька разів підстрелила таких собак, почула в свою адресу купу "схвальних відгуків", тепер вирішили - гребіться самі".
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