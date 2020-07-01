Дівчата розгнівали жителів Києва, влаштувавши непристойні танці біля хреста

Як повідомляє Politeka.net, скандальне відео з'явилося в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

Компанія влаштувала "божественну тусу" на природі, під час якої дві юні особи вирішили станцювати біля дерев'яного хреста. Просто розважитися підліткам виявилося мало, тому вони зняли свої танці на відео і опублікували в соціальній мережі.

У ролику дівчата притискаються до хреста різними частинами тіла і танцюють під пісню, в якій згадується Ісус Христос Господь. На задньому плані можна помітити ще одну пару, яка, мабуть, не захотіла брати участь в зухвалу витівку.

Маразм крепчал 🤦🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 29. Juni 2020

Відеозапис викликала великий резонанс в соціальній мережі.Так користувачі вважають, що таким вчинком дівчини ображають почуття віруючих:

"Господи, відверни і заступись!! Вони будуть жаліти потім про свій вчинок"; "Бог зневаженим не буває, а ось дурепи ризикують зачіпати почуття віруючих, які таки можуть знайти"; "Діагноз очевидний"; "Людина не має права здійснювати подібні вчинки, якщо його віра суперечить вірі іншої групи людей. Таку оцінку можна розцінювати як зневагу до таких людей, що є абсолютно неприпустимо"; "Це вже дно???? Або щось гірше буде???"; "Ось воно — майбутнє країни 👀😂"; "Аби вони не додумалися потанцювати біля пам'ятника в Бабиному Яру, або записати пісеньку на тему Аллаха і Мухаммеда. Тоді реакції не довелося довго чекати"; "Їх вже не врятувати..."; "Те почуття, коли навіть атеїстові соромно".

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