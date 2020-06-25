Український громадський діяч Андрій Пальчевський впевнено лідирує, згідно з результатами соціологічного опитування

Як передає Politeka.net, про це говорять дані соціологічного дослідження, проведеного ГО "Центр громадського розвитку ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві з 13 по 17 травня.

Згідно з отриманими цифрам, нинішнього мера Віталія Кличка готові підтримати на виборах 19.1% і 23.9% серед тих киян, хто визначився зі своїм вибором. А Пальчевського хочуть бачити мером Києва 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже вирішив, за кого проголосує.

Як стверджував соціолог Микола Спірідонов, "позиції діючого мера досить хиткі", а феномен падіння його рейтингу можна пояснити тим, що міський голова намагався піаритися на щоденних брифінгах.

Що стосується потенційних кандидатів на пост мера Києва від "Слуги народу" Миколи Тищенка і Олександра Ткаченка, то вони навіть не потрапили в ТОП-5. Такий провал експерти пояснили падінням рейтингу самої партії.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський назвав головний недолік президента Володимира Зеленського. На думку громадського діяча, голова держави надмірно "довірливий".

"У нього виявилася риса, яку не може собі дозволити жоден керівник великого рангу - він не повинен вірити людям, він повинен вірити цифрам", - заявив в ефірі програми "Пульс" Пальчевський.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський відкрив Зеленському очі на згубний обман: «Мерзотники доповідають йому, що…"

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