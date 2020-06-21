Умови, в яких перевозилися сотні тварин, стали причиною загибелі частини з них. Громадський діяч Андрій Пальчевський висловив обурення з приводу того, що сталося

Як передає Politeka.net, Пальчевський записав відеозвернення, в якому зазначив, що в нашій країні однакове ставлення "як до людей, так і до собак" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Дізнавшись про всю цю моторошну історію з цуценятами, які померли, ми хотіли заявити, що наші канадські друзі, активісти, були обурені умовами, в яких цуценят відправили в Канаду - 38 з них загинуло, ще кілька десятків були при смерті від спраги... Вони просто не знають, що у нас і з людьми приблизно так само обходяться... Нещасних цих цуценят при температурі +33 градусів протримали в коробках кілька годин, потім ще завантажили і т. д. і т. п. Сподіваємося, що такого більше не повториться, але ставлення до собак і до людей, як не дивно, приблизно однакове, і іноді, навіть не знаю, в Міжнародних українських авіалініях, до кого вони гірше ставляться: до людей або до собак?", - запитав Пальчевський.

Нагадаємо, 13 червня МАУ здійснила спецрейс Київ-Торонто, у вантажному трюмі літака везли близько 500 цуценят. Через неналежні умови перевезення частина тварин загинули від задухи. Після цього, з 19 червня, МАУ оголосили тимчасове ембарго на перевезення живих тварин на літаках B767.

как к людям,так и к собакам(( Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 21. Juni 2020

Раніше ми повідомляли, Пальчевський розкритикував дії Кабміну, які призвели до значного зростання захворюваності китайським вірусом. Зокрема, громадський діяч вважає, що уряд зробив помилку, коли відновив міжнародне авіасполучення. Він упевнений, що іноземці знову заразять українців китайським вірусом, незалежно від заходів обережності.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський доніс Зеленському в "потопаючої човні", чого хочуть українці: "Перш за все..."

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський підказав, як допомогти людям, які хворіють китайським вірусом: «Скоро переможемо! Тільки без нашого Мозу».