Українці за всі роки незалежності сильно "настраждалися" від дій влади

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів громадський діяч Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

зокрема, ведучий ефіру поцікавився у Андрія Пальчевського, які б він питання виніс на референдум у разі, якщо Верховна Рада в цілому затвердить закон про народовладии.

"Очевидно, що народ України за 30 років настраждався, і страждають зараз... Перше, що я б зробив, виніс історичне питання про землю. Зеленський цього не зробив, закон про референдум затримався на рік, це більше схоже на спробу закривати пробоїни не завдяки, а всупереч", - пояснив громадський діяч.

Пальчевський також акцентував увагу на пункті, який стосується питання цілісності України, який нібито не можуть винести на загальний референдум.

"З приводу цілісності України... Якимось чином влада хоче залишити за собою право вирішувати це питання. У людей теж треба запитати... Донбас - залишаємо, віддаємо? З Кримом у сьогоднішньому варіанті - повільно, але вірно танцюючи вальс залишаємо все як є або вимагаємо його повернення? Або як попередній президент, який планував провести там паради? Не вийшло, напевно вдома проводив у колі сім'ї з міністром-базікалом, який через два тижні обіцяв нам гучну перемогу...", - підкреслив Пальчевський в ефірі телеканалу.

Підсумовуючи, громадський діяч торкнувся теми карантину, який серйозно вдарив по Україні.

"Країна перебуває в жалюгідному стані. Можна все списувати на вірус, ну а хто винен?... У нас будуть вмирати тисячі людей, а ваш покірний слуга з січня кричав (про зростання смертності - ред.). А Володимир Зеленський, наш президент, тягне у владу цього пройдисвіта Ляшка, який дурить голову президенту, і він прислухається до людей такого масштабу. А у нас пандемія!", - емоційно резюмував Андрій Пальчевський в ефірі шоу "Година Голованова".

Раніше Андрій Пальчевський розкрив українцям всю правду про вірус. За його словами, не варто вірити заяви про те, що вірус слабшає. Журналіст стверджує, що зараза зараз у самому розпалі.

Також він прокоментував інцидент з дружиною президента Оленою Зеленської, у якої виявили китайський вірус і госпіталізували.

"З жалем дізнався про госпіталізацію першої леді Олени Зеленської з двостороннім запаленням середньої тяжкості... Це нагадування всім нам про те, що хвороба нікуди не поділася і все, що витворяли керівники, в тому числі, і її чоловік... який так довірливо і поверхнево відноситься до таких пр*дуркам як Ляшко, які нам ще пару місяців тому оголошували, що ми ледь не перемогли цей вірус...", - підкреслив Пальчевський.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський доніс Зеленському в "потопаючої човні", чого хочуть українці: "Перш за все..."

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський підказав, як допомогти людям, які хворіють китайським вірусом: «Скоро переможемо! Тільки без нашого Мозу».

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