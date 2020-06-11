Андрій Пальчевський розповів про велику помилку української влади в питанні боротьби з китайським вірусом
Таку заяву журналіст зробив у програмі "Великий вечір" на телеканалі Newsone.
«У нас головна стаття експорту українського – це люди, які в рабському варіанті їдуть працювати на панщину на поля від Іспанії до Фінляндії. Я був в аеропорту, я бачив, як ці люди стоять. По-перше, вони накачані цією божевільною пропагандою, що вірусу немає. І ця пропаганда йде зверху нашої країни. Тому що, як? Начебто статистику показують, а самі сидять в кафе», - заявив журналіст.
Пальчевський підкреслив, що так робити ні в якому разі не можна.
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«Порядок один для всіх. І перші, хто його порушує, виходить ось таким ось дивним чином, керівники країни. Ну і що 1400 або 1700 гривень заплатить президент. Збиток, який поніс він, в тому числі, і всі інші учасники цього чаювання в цьому кафе нещасливому, непорівнянний», - зазначив він.
Пальчевський вважає, що через неправильні дії влади в питанні боротьби з китайським вірусом, епідемія в Україні затягнеться і постраждалих буде багато.
Нагадаємо, Пальчевський назвав винних у злиднях українців і пояснив, що робити: "Щоб наздогнати Польщу..."
Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський - фаворит у гонці за крісло мера Києва, результати опитування.
Також Politeka писала, що Пальчевський в прямому ефірі влаштував рознос Зеленському та його команді: «Скрізь Порошенко».