Андрій Пальчевський розповів про велику помилку української влади в питанні боротьби з китайським вірусом

Таку заяву журналіст зробив у програмі "Великий вечір" на телеканалі Newsone.

«У нас головна стаття експорту українського – це люди, які в рабському варіанті їдуть працювати на панщину на поля від Іспанії до Фінляндії. Я був в аеропорту, я бачив, як ці люди стоять. По-перше, вони накачані цією божевільною пропагандою, що вірусу немає. І ця пропаганда йде зверху нашої країни. Тому що, як? Начебто статистику показують, а самі сидять в кафе», - заявив журналіст.

Пальчевський підкреслив, що так робити ні в якому разі не можна.

«Порядок один для всіх. І перші, хто його порушує, виходить ось таким ось дивним чином, керівники країни. Ну і що 1400 або 1700 гривень заплатить президент. Збиток, який поніс він, в тому числі, і всі інші учасники цього чаювання в цьому кафе нещасливому, непорівнянний», - зазначив він.

Пальчевський вважає, що через неправильні дії влади в питанні боротьби з китайським вірусом, епідемія в Україні затягнеться і постраждалих буде багато.

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