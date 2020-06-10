Кияни хочуть бачити на посаді мера столиці саме журналіста-самовисуванця Андрія Пальчевського

Про це пише Politeka.net.

Думка мешканців столиці щодо того, кого вони хочуть бачити градоначальником, запитували в Telegram-каналі Kyiv LIVE.

Фаворитом у боротьбі за крісло мера Києва став журналіст-самовисуванець Андрій Пальчевський, який отримав підтримку в 25%.

На другому місці опинився діючий міський голова Віталій Кличко (24%), а на третьому місці - Сергій Притула з 16% голосів.

Варто відзначити, що в голосуванні взяли участь понад 224 тисячі осіб. 18% опитаних людей в рамках соцопитування віддали б свій голос за іншого кандидата.

Зазначимо, що запекла боротьба за крісло мера столиці між Андрієм Пальчевським і Віталієм Кличком триває вже довго. За результатами соцдослідження, яке було проведено ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", саме Пальчевський і Кличко є фаворитами в цій гонці.

На даний момент Віталія Кличка готові підтримати 19.1% і 23.9% серед тих киян, хто визначився зі своїм вибором. Журналіста-самовисуванця Пальчевського - 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже знає точно, за кого буде голосувати.

Соціологи також зазначили, що рейтинг Віталія Кличко впевнено падає через постійні брифінги, за допомогою яких мер намагається піаритися.

Раніше ми розповідали, як Андрій Пальчевський жорстко розніс Зеленського. За словами журналіста, викорінення корупції на одній тільки митниці дозволило б не брати кредит у МВФ.

Він також попередив, що Володимир Зеленський призначає людей з обойми Порошенко. Але, на його думку, рано чи пізно йому доведеться зробити те, що від нього чекають люди.

«Я думаю, що у Зеленського в кінці кінців буде такий момент істини, коли йому потрібно буде посадити крім його волі людини, кого-небудь з перших казнокрадів країни», - вважає Пальчевський.

Нагадаємо, що Зеленського чекає гучний провал в Києві, Пальчевський вирішив зібрати свою команду

Також Politeka писала, що Пальчевський передрік сумне майбутнє українським пенсіонерам

А ще Politeka повідомляла, що Пальчевський назвав винних у злиднях українців і пояснив, що робити.