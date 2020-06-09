Мер Києва Віталій Кличко отримає підвищену зарплату – відповідне рішення ухвалили в Кабінеті міністрів, йдеться в постанові уряду від 3 червня цього року.

Текст документа опубліковано на Урядовому порталі. Передає Politeka.net з посиланням на "Знай.юа" .

Згідно з документом, Кабмін збільшив посадовий оклад міського голови столиці до 19 тисяч 360 гривень.

Наголошується, що раніше посадовий оклад мера Києва становив 17,76 тисяч гривень.

Зросли також і оклади перших заступників і секретаря Київради - з 15 тисяч 54 гривень до 6 тисяч 94 гривень.

Заступники Кличка тепер будуть отримувати заробітні плати в 15 тисяч 125 гривень замість 13 тисяч 88 гривень. Фахівці апарату рад – оклади в 4,5 тисяч гривень замість 3,8 тисяч гривень.

Голови районних рад отримають оклади в розмірі 15 тисяч 52 гривень замість 14 тисяч 270 гривень.

Раніше повідомлялося, що Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який мер Віталій Кличко обіцяє добудувати до нового року, став "корупційної ямою" для чиновників.

Про це пише сайт "Знай.юа", передає Politeka.net.

За словами джерел, ось вже майже 30 років міст не можуть добудувати - з 1993 року. На проект виділили 6 мільярдів гривень, а щоб завершити об'єкт, потрібно приблизно стільки ж. Тим часом, Віталій Кличко заговорив про те, щоб відкрити міст вже через кілька місяців.

"Подільсько-Воскресенський міст - ідеальна корупційна яма, на ньому озолотилися тисячі чиновників, навіть Петро Порошенко купував через «Ленінську Кузню» металоконструкції для цього моста на 160 мільйонів. У Росії, звичайно", - пишуть автори.

Як відзначають аналітики, за минулі 27 років проект Подільсько-Воскресенського мосту не змінився. Передбачається, що чиновники просто не збираються його добудовувати.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

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