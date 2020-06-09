Що ж буде з мостом?

Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який мер Віталій Кличко обіцяє добудувати до нового року, став "корупційної ямою" для чиновників

Про це пише сайт "Знай.юа", передає Politeka.net.

За словами джерел, ось вже майже 30 років міст не можуть добудувати - з 1993 року. На проект виділили 6 мільярдів гривень, а щоб завершити об'єкт, потрібно приблизно стільки ж. Тим часом, Віталій Кличко заговорив про те, щоб відкрити міст вже через кілька місяців.

"Подільсько-Воскресенський міст - ідеальна корупційна яма, на ньому озолотилися тисячі чиновників, навіть Петро Порошенко купував через «Ленінську Кузню» металоконструкції для цього моста на 160 мільйонів. У Росії, звичайно", - пишуть автори.

Як відзначають аналітики, за минулі 27 років проект Подільсько-Воскресенського мосту не змінився. Передбачається, що чиновники просто не збираються його добудовувати:

"Місто змінився, з'явилися цілі житлові масиви, дороги, сквери, а план мосту - все той же. Здогадуєтеся чому? Тому що він ніколи не буде добудований".

Раніше Віталій Кличко показав, як будується Подільсько-Воскресенський міст. Він нагадав, що для нього Київ закупив троси у німецької компанії Bridon-Bekaert.

"Ми робимо все і налаштовані в кінці цього року відкрити автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостом. І почати будівництво нової гілки метро — на Троєщину", - заявив Віталій Кличко.

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