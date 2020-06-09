У столиці невдовзі буде знесено цілий ряд «хрущовок»

Голова КМДА Віталій Кличко поділився планами по знесенню старих радянських “хрущовок” у столиці.

Повідомляється, що їх планують зносити у трьох районах Києва. Передає Politeka.net.

Повне знесення цих будинків враховане у Генеральному плані столиці.

У першу чергу “хрущовок” планують позбавитись на ж/м Лісовий у Деснянському районі в районі вулиць Мілютенка, Шолом-Алейхема, Братиславській і Лісового проспекту.

За словами Кличка, ці райони знаходяться у занедбаному стані, оскільки побудовані 50-60 років тому.

Замість знесених “хрущовок” планується побудувати нові багатоквартирні будинки.

Раніше повідомлялося, що Михайло Саакашвілі може брати участь у виборах мера Києва.

Про це, посилаючись на свої джерела, інформує Telegram-канал Жінка з косою.

За інформацією джерел, Михайло Саакашвілі, який зараз займає посаду голови Виконкому Національної ради реформ, може висунути свою кандидатуру на виборах у Києві.

Інсайдери також припустили, що таким чином Саакашвілі може допомогти чинному меру Віталію Кличку.

"Такі чутки пішли в кулуарах. Михайло Саакашили розглядає такий варіант для прокачування свого іміджу, а також для торгів. Всім відомо, що Саакашвілі і Кличко давні друзі і тому Саакашвілі може виступити як технічний кандидат проти опонентів чинного мера, а після зняти свою кандидатуру і підтримати Віталія Кличка", - сказано в повідомленні.

За інформацією видання Depo, Віталій Кличко і Саакашвілі не будуть боротися один з одним за крісло мера Києва.

"Завдання Саакашвілі на виборах у Києві може полягати не в реальному протистоянні з Кличком, а в імітації такого протистояння, головне ж вістря критики буде направлено ні на діючого мера, а на його суперника від "Євросолідарності" (ймовірно, Олексія Гончаренка) і партії Порошенка", - йдеться в статті.

Також ми писали, що кияни на посаді міського голови хочуть бачити журналіста-самовисуванця Андрія Пальчевського.

Про це повідомляє Politeka.net.

Так, журналістові-самовисуванцю вдалося перемогти в соцопитуванні, який був проведений в Telegram-каналі Kyiv Live.

25% респондентів, які брали участь у новому соціальному опитуванні, хочуть бачити на посаді мера Києва саме журналіста-самовисуванця Андрія Пальчевського.

Нагадаємо, Пальчевський застеріг владу від помилки, яка обернеться повстанням: буде як в США.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив подробиці, що Зеленському «брехали» як хлопчикові

Також Politeka писала, що Пальчевський жорстко пройшовся по протестів у США, порівнявши їх з Майданом