Український журналіст Андрій Пальчевський попередив громадян країни про масштабну кризу восени

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Країна увійде в осінь абсолютно злиденною… Уроки оптимізму полягають у тому, що сьогодні точно краще, ніж завтра. 100%. Тому що на 40% впало наповнення бюджету. Але, як ви розумієте, він не може наповнитися, тому що ми вже дійшли до такої стадії деіндустріалізації… А що ми будемо продавати? Урожай? А раптом він цього року буде не дуже хороший», - заявив журналіст.

Андрій Пальчевський зазначив, що після приходу Володимира Зеленського до влади його важливі передвиборні обіцянки так і залишилися невиконаними.

«Треба затягувати паски до осені. Чуда не сталося. Зеленський прийшов. Це було єдине чудо. Далі чудеса припинилися. Був актор, став президент. Ну, ви скромні люди, ви ж не можете вимагати від Зеленського два чуда. Щоб бідність закінчилася, щоб бандити були в тюрмах… як там було, весна прийде – будемо саджати. Ось цих чудес не сталося», - підсумував журналіст.

Нагадаємо, Пальчевський застеріг владу від помилки, яка обернеться повстанням: буде як в США.

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