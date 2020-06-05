Український журналіст Андрій Пальчевський попередив громадян країни про масштабну кризу восени
Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Країна увійде в осінь абсолютно злиденною… Уроки оптимізму полягають у тому, що сьогодні точно краще, ніж завтра. 100%. Тому що на 40% впало наповнення бюджету. Але, як ви розумієте, він не може наповнитися, тому що ми вже дійшли до такої стадії деіндустріалізації… А що ми будемо продавати? Урожай? А раптом він цього року буде не дуже хороший», - заявив журналіст.
Андрій Пальчевський зазначив, що після приходу Володимира Зеленського до влади його важливі передвиборні обіцянки так і залишилися невиконаними.
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«Треба затягувати паски до осені. Чуда не сталося. Зеленський прийшов. Це було єдине чудо. Далі чудеса припинилися. Був актор, став президент. Ну, ви скромні люди, ви ж не можете вимагати від Зеленського два чуда. Щоб бідність закінчилася, щоб бандити були в тюрмах… як там було, весна прийде – будемо саджати. Ось цих чудес не сталося», - підсумував журналіст.
Нагадаємо, Пальчевський застеріг владу від помилки, яка обернеться повстанням: буде як в США.
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