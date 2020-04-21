У Солом'янському районі Києва поліція затримала чоловіка, який стріляв по перехожим

Як повідомляє Politeka.net деталі події розкрили в прес-службі столичної прокуратури.

За даними слідства, 18 квітня кияни повідомили в поліцію про стрілянину на вулиці Академіка Стражеска. Посеред білого дня невідомий чотири рази вистрілив у бік прибудинкової території. Жінка потрапила під вогонь і отримала поранення.

Співробітники поліції з'ясували, що стрільбу вели з квартири на третьому поверсі. Підозрюваний відмовився впускати правоохоронців, тому поліцейські з полку особливого призначення пішли на штурм. Чоловіка затримали.

Під час обшуку в квартирі знайшли предмет, схожий на травматичний пістолет, а також набої до нього. Зброю було закопано у вазон. Крім того, правоохоронці знайшли три гільзи, які разом з усім іншим направили на експертизу.

В поліції відкрили кримінальне провадження про хуліганство із застосуванням зброї. Прокуратура просить суд відправити підозрюваного під арешт. За стрілянину киянину загрожує до семи років ув'язнення. Розслідування триває.

Раніше жителів Броварського району розстріляли за порушення карантину. В одному з сіл чоловік використовував використовував пристрій для стрільби гумовими кулями, щоб покарати компанію, що відпочивала на озері.

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