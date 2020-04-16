Через сильну пилову бурю під Києвом сталася масштабна смертельна ДТП

У четвер, 16 квітня, на українську столицю обрушилося досить рідкісне для нашої країни явище – пилова буря. Лихо виявилося настільки сильним, що призвело до жертв (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Так, на дорозі Київ – Ковель – Ягодин зіткнулися шість автомобілів: чотири вантажівки та два легковики. Аварія сталася в 55 км від Києва, сообили в прес-службі патрульної поліції України. Відомо, що в результаті ДТП є загиблі та постраждалі. На відповідній ділянці дороги перекрито рух в обох напрямках. Інші подробиці ДТП поки не розкриваються.

«Прохання до учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними. Якщо є можливість, відкладіть заплановану поїздку. Якщо ви вже в дорозі — зупиніться і перечекайте негоду. Пішоходи, без необхідності не виходьте на вулицю», - звернулися до місцевих жителів патрульні.

У Києві зберігається низька видимість через щільну хмару пилу, яка несе сильний вітер зі швидкістю 17-22 м/с.

Нагадаємо, що в столиці з самого ранку піднявся сильний вітер. У поліції закликали бути максимально уважними на дорогах, оскільки через бурі видимість сильно впала.

Вже відомо про перші НП. Так, піщана буря, яка сьогодні накрила Київ, повалила будівельні ліси на Подільському мосту. Велика кількість лісів просто впало у воду.

Нагадаємо, буря обрушилася на Київ, кадри стихії: як врятувати себе.

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