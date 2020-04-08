У розпал епідемії українцям треба чітко розуміти, куди звернутися, коли потрібна термінова медична допомога, і скільки доведеться заплатити за виклик швидкої в державних і приватних лікарнях



Якщо ви набираєте номер 103 для виклику швидкої, то екстрену медичну допомогу вам зобов'язані надати безкоштовно. Для цього в столиці є понад 200 автомобілів швидкої допомоги. На виклик по Києву вони повинні приїхати за 10 хвилин, у передмістя - за 20 хвилин.

Приватні клініки приїжджають на виклик швидше і працюють ефективніше, але за них доведеться заплатити. Вартість виклику комерційної швидкої допомоги в межах Києва тривалістю 1-1,5 години становить від 1550 до 2800 гривень. Про це повідомляє My-Kiev.

Якщо ж лікувати пацієнта доведеться більше 1,5 годин, то кожна наступна година буде коштувати 870 гривень.

За виклики в нічний час з 22: 00 до 07: 00 доведеться доплатити близько 100 гривень годину роботи лікаря. Якщо ж ви живете за Києвом, то треба додатково заплатити близько 12 гривень за кожен кілометр шляху до пацієнта і назад.

У вартість виклику зазвичай входить огляд, консультація, невідкладна медична допомога, а також проведення електрокардіографії з розшифровкою. У разі необхідності пацієнта можуть госпіталізувати в клініку.

У деяких приватних клініках, якщо пацієнт з якоїсь причини відмовиться від медичної допомоги, доведеться заплатити недодержку в розмірі 500 гривень.

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