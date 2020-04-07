В Чорнобильській зоні продовжують горіти ліси

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник на своїй сторінці в Facebook опублікував відео випаленої землі у Зоні відчуження з висоти пташиного польоту, також в мережі повідомили подробиці і збитки пожеж у лісах. Про це пише Politeka (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За станом на 20:00 6 квітня рятувальники гасили вогонь в Котовському лісництві в Чорнобильській зоні, а станом на 7:00 7 квітня пожежа перейшла на трав'яний настил і лісову підстилку між смт. Поліське і с. Володимирівка (10, 16 квартал) на площі близько 6,5 га і поблизу с. Рудня-Осошня (58, 77, 79 квартал) на площі близько 4 га.

Крім того, в Іванківському районі на території зони відчуження у результаті пожежі було знищено 5 га лісництва. У поліції вдалося вичислити 27-річного палія, який заради забави підпал сміття з травою. Вогонь вітром рознесло далі, і він не зміг загасити пожежу. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу).

Пожежа в зоні відчуження ВАРВАРСТВО З ПРИСМАКОМ ПОПЕЛУ Проблема, як то кажуть, не тільки давно назріла, але й перезріла. Судячи з того, що твориться в усіх областях України, де масово палають луги, поля, очерети, підліски, а то й ліси, паліїв усіх мастей (від «невинних»: «я тільки своє сміття приберу» до тупих піроманів) вкрай необхідно ловити чи встановлювати їх особи всілякими способами, а, головне, карати. І не тими дріб’язковими шрафами в 175 гривень, а суттєвою сумою з кількома нулями. А як інакше? В останні дні рятувальники збилися з ніг, гасячи в тому числі пожежу на території Чорнобильського заповідника. Зйомки з дрону показують, що вогонь прийшов з-за меж зони відчуження. Вітер моментально роздмухав некероване полум’я, яке перекинулось на дерева і посунулось в зону. Займання охопило територію у декілька десятків гектарів. В епіцентрі пожежі підвищився радіаційний фон. Щоправда, за його межами – радіація в нормі. Так, співробітники ДСНС України, ДСП "Північна Пуща" та Чорнобильського заповідника зробили все від них залежне, аби загасити відкритий вогонь. Але збитків уже завдано. В тому числі – живому світу Заповідника. Це людське варварство с присмаком попелу давно час присікати. Інакше незабаром оглянемось навколо і побачимо не весняну зелень, а чорні згарища. #Чорнобильськийзаповідник #chornobyl_reserve #Чернобыльскийзаповедник Gepostet von Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник am Montag, 6. April 2020

«В останні дні рятувальники збилися з ніг, гасячи в тому числі пожежа на території Чорнобильського заповідника. Зйомки з дрона показують, що вогонь прийшов з-за меж зони відчуження. Загоряння охопило територію в кілька десятків гектарів. В епіцентрі пожежі підвищився радіаційний фон. Правда, за його межами радіація в нормі. Так, співробітники ДСНС України, ДСП "Північна Пуща" та Чорнобильського заповідника зробили все від них залежне, щоб погасити відкритий вогонь. Але убыткы вже завдано. У тому числі - живому світу заповідника. Це людське варварство з присмаком попелу давно пора припиняти», – висловилися в заповіднику.

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