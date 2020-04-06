З-за пожеж у Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження
Про це інформує прес-служба поліції, пише Politeka.
У зоні відчуження, на відстані близько 70 км від Чорнобильської АЕС, розгорівся масштабна пожежа через підпал сухої трави та чагарників. З-за вітру вогонь перекинувся на дерева. Так, днями запалали ліси в Чорнобильській зоні.
У гасінні пожежі взяла участь авіація та спецтехніка. Зараз на місці працюють підрозділи ДСНС. Триває слідство.
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Нових осередків загоряння на території Київської області не виявлено.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Ми писали, що в Чорнобильській зоні пожежа буйствуовал в двох осередках, загальною площею 25 гектарів. Так, між с. Володимирівка і с. Жовтневе Котовського лісництва пожежа ще розійшовся на площі близько 20 га.
Нагадаємо, що Київ розривають пожежі на сухостої, вогонь виходить з-під контролю. Горить сухостій в селі Підгірці Київської області. Також пожежа сталася на Березняках, поруч з Форою.
«Дикуни якісь, їй Богу! Навіщо взагалі палять цю траву? Від чого намагаються позбутися ці вже позбавлені розуму люди?», – підписали кадри ПП з палаючої травою.
Під відео очевидці розповіли, що це був підпал. Почало горіти від вертолітного майданчика. Приїхала з Козина одна пожежна машина, потім, коли почали горіти будинку, ще 4 бригади.
Нагадаємо, масштабна пожежа розгорілася під Києвом, вогонь перекинувся на ліс.
Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібрався до Харкова впритул, страхітливі кадри.
Також Politeka писала, що по Харкову прокотилася хвиля автоподжогов.