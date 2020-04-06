Смертоносний вогонь знищив не тільки дерева, але і фауну

З-за пожеж у Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження

Про це інформує прес-служба поліції, пише Politeka.

У зоні відчуження, на відстані близько 70 км від Чорнобильської АЕС, розгорівся масштабна пожежа через підпал сухої трави та чагарників. З-за вітру вогонь перекинувся на дерева. Так, днями запалали ліси в Чорнобильській зоні.

У гасінні пожежі взяла участь авіація та спецтехніка. Зараз на місці працюють підрозділи ДСНС. Триває слідство.

Нових осередків загоряння на території Київської області не виявлено.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Ми писали, що в Чорнобильській зоні пожежа буйствуовал в двох осередках, загальною площею 25 гектарів. Так, між с. Володимирівка і с. Жовтневе Котовського лісництва пожежа ще розійшовся на площі близько 20 га.

Нагадаємо, що Київ розривають пожежі на сухостої, вогонь виходить з-під контролю. Горить сухостій в селі Підгірці Київської області. Також пожежа сталася на Березняках, поруч з Форою.

«Дикуни якісь, їй Богу! Навіщо взагалі палять цю траву? Від чого намагаються позбутися ці вже позбавлені розуму люди?», – підписали кадри ПП з палаючої травою.

Під відео очевидці розповіли, що це був підпал. Почало горіти від вертолітного майданчика. Приїхала з Козина одна пожежна машина, потім, коли почали горіти будинку, ще 4 бригади.

І чергова пожежа сталася на Березняках, поблизу із Форою. Як вам взагалі дихається у Києві останнім часом? Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. April 2020

Дикуни якісь, їй Богу! Нащо взагалі палять цю траву? Від чого намагаються позбавитись ці вже позбавлені розуму люди? Київська область, Романків, Підгірці Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. April 2020

Нагадаємо, масштабна пожежа розгорілася під Києвом, вогонь перекинувся на ліс.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібрався до Харкова впритул, страхітливі кадри.

Також Politeka писала, що по Харкову прокотилася хвиля автоподжогов.