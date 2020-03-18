Нагадаємо, з вівторка, 17 березня, в столиці України Києві посилили карантин у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції COVID-19

Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал PavlovskyNEWS, станом на ранок 18 березня ситуація в столиці наступна:

1. Великі компанії, банки і держструктури організували для своїх співробітників маршрутки. Так помічені на Академмістечку автобуси, які розвозили людей по відділеннях Ощадбанку. За таким же принципом працювали і інші банки. Дуже багато різних автобусів з назвою різних компаній.

2. У маршрутках помічено значно більше людей ніж 10 або 20. Коли двері автобуса чи маршрутки відкриваються, водій не в змозі відраховувати людей, тому це все на совісті пасажирів.

Наприклад, на кадрах нижче, якими діляться очевидці в мережі, видно, що тролейбус забитий битком.

3. Маски. Багато людей стоїть на зупинках транспорту без масок. Також без цих масок вони заходять і в салони маршруток

4. Штовханини біля метро немає. Людей на зупинках удосталь.

Раніше ми повідомляли, посилений карантин включає в себе заборону на роботу ТРЦ, спортзалів, салонів краси, ресторанів і кафе. Також обмежено пересування по місту.

По всьому світу в країнах, де запроваджено надзвичайний стан або оголосили карантин, штрафують порушників (нижче інфографіка з ситуацією в світі).

Відзначимо, до вечора 17 березня в Україні зареєстрували ще 7 випадків зараження коронавірусом, тобто вже в цілому 14. Також стало відомо про другу смерть в країні - померла 33-річна жителька Чернівецької області, що була заражена COVID-19.

Таким чином, маємо наступну картину на сьогодні по регіонах Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області в. Київ (2).

Варто додати, що серед нововиявлених заражених - дитина 10 років і двоє малюків віком 1 рік 10 місяців і 6 місяців.

Крім того, ми повідомляли, що вчені активно працюють над створенням вакцини. Так, 16 березня в Сіетлі в США почалося унікальне дослідження: вчені вкололи 4-м добровольцям вакцину проти коронавіруса. Відзначається, що всього планується задіяти 45 піддослідних. Правда, якщо вакцина пройде успішно всі випробування, масове виробництво почнеться не раніше як через 12-18 місяців.

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