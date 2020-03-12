У Києві до дітей почав приставати наркодилер

Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

Про інцидент розповіла учениця Слов'янської гімназії, 2007 року народження. До неї на вулиці підійшов чоловік середнього віку і запропонував безкоштовні наркотики.

Дівчинка повернулася додому і розповіла батькам, що на Петра Григоренка до неї підійшов чоловік, який пропонував спробувати наркотики.

Як сказав сам злодій: «Перший раз безкоштовно».

Прикмети підозрюваного наркоторговця: на вигляд 40 років, середній зріст, середню статуру і коротка щетина на обличчі.

Був одягнений у куртку кольору хакі, сірі спортивні штани і мав при собі великий чорний рюкзак.

Зараз на місці приїхали правоохоронці, опитують свідків і будуть шукати злочинця.

В коментарях відразу піднялася буря обговорення наляканих батьків.

«Для дітей 13 років і 25-ти річний буде здаватися дорослим дядьком, а враховуючи нинішню молодь я іноді сам лякаюсь 20-ти річних з бородою», «Звучить як страшилка якої мама залякувала. Серйозно хто в таке вірить?», «Так ж безкоштовно. Це просто промоутер був», «Вчора недалеко від Слов'янки чекала своєї дитини (якщо точніше - між Слов'янської гімназії і будівлею на Григоренка 5а). Там є невелика парковка за парканом і кілька сміттєвих баків у кутку. Так ось: нікого не соромлячись, кололи собі на цьому місці. Шприців у баків достатньо, мабуть - стандартне місце. Це я до чого: Шо там шукати???!!! Посидьте в машині на цій парковці і насмотритесь!!! Там і шукати не треба, все на очах!», «Біля нашої школи як-то ошивались типи, пропонували дівчатам «зніматися у фільмах за великі гроші». А взагалі можуть заманювати чим завгодно», – написали в мережі.

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