У зниклого хлопця є тату на руці

У Києві вже п'ять днів розшукують безвісти зниклого хлопця

безвісти зник 24-річний Олексій Кондратенко.

В останній раз його бачили біля станції метро "Теремки" ще 29 лютого, коли він побачився зі своїм другом.

Після цього дня він не виходив жодного разу на зв'язок, телефон поза зоною. Рідні просять надати допомогу в пошуках.

Зараз про його місцезнаходження нічого не відомо.

Прикмети: волосся світле і короткі, середньої статури.

Особлива прикмета: татуювання ведмедя і напис на руці.

Був одягнений у куртку графітового кольору зі світло-сірими вставками, темно-сині спортивні штани, рюкзак світло-сірого кольору і шапку чорного кольору.

Рідні просять бачили Олексія дзвонити в поліцію по гарячій лінії 102.

Нагадаємо, що у Києві зникла безвісти 17-річна дівчина. У Голосіївському районі зникла неповнолітня Бурмістрова Наталія Романівна.

Вона народилася 04 вересня 2002 року народження, навчається на і курсі ГУОЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва».

2 березня близько 16.00. вона поверталася в гуртожиток (Стельмаха, 5) і досі не повернулася, на зв'язок не виходить.

Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 184 див., Середньої статури, волосся русяве до плечей.

Також ми писали, що у Києві будівельники під час робіт проломили стелю сусідам. На даху будинку на вулиці Антоновича, 17а надбудували над будинком мансарду ще в 20-м столітті, а над нею добудували ще один поверх. Під час робіт будівельники пробили стелю сусідам знизу, і ті були змушені виїхати на час судових процесів.

На одному з відео, знятих з квартири знизу, видно дірку в стелі, крізь яку летять іскри від зварювального апарату. У будинку з'явилися тріщини.

Цікаво, що це сталося недалеко від скандальної надбудови на вулиці Саксаганського. Комунальники вже демонтують її.

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Як повідомляла Politeka, таємниче зник підліток, піднята тривога.

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