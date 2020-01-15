Виявлена небезпечна для пасажирів трамвайна зупинка в Києві

Фотофакти в мережі розмістив користувач Фейсбуку.

Кінцева зупинка трамваїв №№ 15 і 18 на вулиці Старовокзальній не пристосована для безпечної посадки і висадки. Санітарний стан зупинки незадовільний.

Нещодавно ми писали про те, що в Києві Mercedes влетів у натовп людей на зупинці.

«Як завжди, коли б'єшся за право проїхати першим і когось обігнати, страждають люди. Mercedes влетів у людей, які стояли біля переходу, на місці багато швидких», — йдеться в повідомленні.

Чотири людини постраждали в результаті аварії. Один пасажир перебував у мікроавтобусі, а ще троє в легковому автомобілі. Потерпілі отримали травми різного ступеня тяжкості. Відомо, що літня жінка з Scenic — у важкому стані.

Крім того, ми повідомляли, що у київського трамвая відмовили гальма під час здійснення посадки пасажирів, що призвело до паніки і травмувало жінку.

Через відмову гальм трамвай почав рухатися назад, і в цей час випала літня жінка. Вона вдарилася головою об асфальт і була госпіталізована.

Інцидент стався на маршруті №33. Всі спроби водія зупинити склад не дали результату, у людей почалася паніка – вони почали вистрибувати з салону на ходу.

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