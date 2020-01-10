У Києві в підвалі житлового будинку виявили трупи чоловіків

Страшну знахідку виявив сантехнік, який спустився в підвал будинку на вулиці Маршала Малиновського вранці в п'ятницю, 10 січня. Він натрапив на тіла трьох чоловіків, які, судячи з усього, перебували в підвалі довгий час. Про це розповіли в столичній поліції.

Тіла пролежали в підвалі так довго, що обличчя небіжчиків встигли почорніти. Судмедексперт вже встиг оглянути трупи прямо на місці події. За його попередньою оцінкою, слідів насильницької смерті на них не знайшлося.

Точна причина смерті чоловіків може бути встановлена тільки за підсумками судово-медичною експертизою. Поліцейські проведуть перевірку, яка дозволить дати правову кваліфікацію інциденту.

Поліцейські в коментарі виданню «Сьогодні» розповіли про те, що в підвалі крім трупів було виявлено алкоголь. Вони не виключили, що загиблі могли відзначати Новий рік у такій специфічній обстановці. Можливо, чоловіки отруїлися неякісним алкоголем.

«У підвалі була моторошна картина і запах. На столі стояв алкоголь і їжа. Можливо, це наслідки зустрічі Нового року. Судячи по тілах, вони давно перебували в підвалі, обличчя встигли потемніти», - розповіли правоохоронці.

Вони вже встановили особи двох загиблих: у чоловіків при собі були документи. Особу третього поки залишається загадкою.

Мешканці будинку стверджують, що вже бачили померлих раніше. Передбачається, що вони вибили вікно в підвал і періодично там жили.

Раніше ми писали про те, що мешканка Києва виявила трупи двох дівчат у своїй квартирі, яку вона здавала подобово.

Трагедія сталась у Подільському районі Києва. Відомо, що 31 грудня орендували квартиру хлопець з дівчиною, і вони повинні були її здати 4 січня.

Але коли господиня зайшла в квартиру, на балконі вона побачила два трупи, що лежать один на одному. Загиблими виявилися Маша Камініна і Єва Лисенко, яких раніше оголосили в розшук.

Їхні тіла були зв'язані і всі порізані гострим предметом. На вбитих нарахували десятки ножових поранень.

Нагадаємо, вбивство дівчат у Києві: тіла знайшли на балконі, деталі розправи і фото підозрюваних.

Як повідомляла Politeka, бездиханне тіло виявили біля нічного клубу в Києві: "нанесли удар прямо в...".

Також Politeka писала про стрілянину в Києві: бізнесмена вбили прямо біля кафе, розкрилися скандальні подробиці.