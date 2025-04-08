Отключение газа в Киевской области 9 апреля произойдет в нескольких районах и затронет население двух городов

В филиале "Газсети" предупредили о временном отключении газа в Киевской области 9 апреля, которое коснется нескольких районов, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, кого ждут ограничения.

Так, ограничение произойдет в селе Фурсы в связи с выполнением плановых работ. Газоснабжение будет ограничено с 08:00 до 17:00 на следующих улицах:

Кольцевая;

Полевая;

Сагайдачного;

Независимость;

Грушевского.

Потребителей просят заранее перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ. Восстановление подачи голубого топлива будут осуществляться специалистами филиала «Газсети».

К тому же, в отключение газа в Киевской области 9 апреля, коснется города Буча. Это произойдет из-за технического обслуживания систем. Ограничения будут действовать с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:

Юрия Чабаха, 11;

Полтавская, 6;

Мечты, 2/К, 2/Л.

Следует также отметить, что причиной временного ограничения газоснабжения является проведение плановых и ремонтных работ.

Компания призывает потребителей заранее перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ. Как сообщили в Газсетях, восстановление газснабжения будут осуществлять работники филиала предприятия.

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