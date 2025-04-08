В филиале "Газсети" предупредили о временном отключении газа в Киевской области 9 апреля, которое коснется нескольких районов, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, кого ждут ограничения.
Так, ограничение произойдет в селе Фурсы в связи с выполнением плановых работ. Газоснабжение будет ограничено с 08:00 до 17:00 на следующих улицах:
- Кольцевая;
- Полевая;
- Сагайдачного;
- Независимость;
- Грушевского.
Потребителей просят заранее перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ. Восстановление подачи голубого топлива будут осуществляться специалистами филиала «Газсети».
К тому же, в отключение газа в Киевской области 9 апреля, коснется города Буча. Это произойдет из-за технического обслуживания систем. Ограничения будут действовать с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:
- Юрия Чабаха, 11;
- Полтавская, 6;
- Мечты, 2/К, 2/Л.
Следует также отметить, что причиной временного ограничения газоснабжения является проведение плановых и ремонтных работ.
Компания призывает потребителей заранее перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ. Как сообщили в Газсетях, восстановление газснабжения будут осуществлять работники филиала предприятия.
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