Пенсионерам предлагают работу в Киеве с неплохой зарплатой и хорошими условиями труда.

В Украине постоянно появляется немало вариантов для студентов и пенсионеров, найдется также интересная работа в Киеве, сообщает Politeka.net.

Объявление появилось на сайте по поиску вакансий.

Например, есть вакансия оператора call-центра, получающего 20 000 – 30 000 грн.

В компании обещают научить студентов и пенсионеров с 0 и платить ставку 16000 грн.

Плюс Бонус, сразу получение на руки от 4000 до 14000 грн. комиссию + дополнительные бонусы за допродажу.

"У нас ты сможешь расти по карьерной лестнице и стать личным помощником директора", - говорится в сообщении.

Удобный график (посменный) 3 рабочих/3 выходных 9:00-21:00.

Расположение: компания находится в 10 минутах возле метро Берестейская и возле метро Политехнический Институт.

Комплектовщик на склад (Святошин) получит от 25 000 + дополнительно сверхурочные.

Ожидание от кандидата:

высокая трудоспособность, исполнительская дисциплина;

хорошие аналитические и математические способности;

опыт работы на складе – будет преимуществом;

Вашими ежедневными задачами будут:

внимательность, аккуратность в деталях изучения заказов, знание ассортимента,

комплектование заказа.

осуществлять разгрузочные и загрузочные работы;

выкладывать товар на стеллажи;

формировать подбирать заказы согласно накладной.

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