В Украине постоянно появляется немало вариантов для студентов и пенсионеров, найдется также интересная работа в Киеве, сообщает Politeka.net.
Объявление появилось на сайте по поиску вакансий.
Например, есть вакансия оператора call-центра, получающего 20 000 – 30 000 грн.
В компании обещают научить студентов и пенсионеров с 0 и платить ставку 16000 грн.
Плюс Бонус, сразу получение на руки от 4000 до 14000 грн. комиссию + дополнительные бонусы за допродажу.
"У нас ты сможешь расти по карьерной лестнице и стать личным помощником директора", - говорится в сообщении.
Удобный график (посменный) 3 рабочих/3 выходных 9:00-21:00.
Расположение: компания находится в 10 минутах возле метро Берестейская и возле метро Политехнический Институт.
Комплектовщик на склад (Святошин) получит от 25 000 + дополнительно сверхурочные.
Ожидание от кандидата:
- высокая трудоспособность, исполнительская дисциплина;
- хорошие аналитические и математические способности;
- опыт работы на складе – будет преимуществом;
Вашими ежедневными задачами будут:
- внимательность, аккуратность в деталях изучения заказов, знание ассортимента,
- комплектование заказа.
- осуществлять разгрузочные и загрузочные работы;
- выкладывать товар на стеллажи;
- формировать подбирать заказы согласно накладной.
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