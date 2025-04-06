В понедельник, 7 апреля 2025 года, прогноз погоды в Киеве и области предусматривает сразу несколько опасных и стихийных метеорологических явлений.

Эксперты Укргидрометцентра рассказали, каким будет прогноз погоды для Киева и области на понедельник, 7 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

В течение суток в регионе будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег.

Как предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре, первая опасность этого дня – гололедица на дорогах. Поэтому объявлен первый (желтый) уровень опасности. Такие условия могут значительно усложнить движение транспорта на дорогах, а также негативно отразиться на работе энергетических, коммунальных и строительных предприятий.

Второй неприятный сюрприз, который предусматривает прогноз погоды в Киеве и области на 7 апреля, это сильный северо-западный ветер скоростью от 7-12 м/с, а днем ​​местами с порывами до 15-20 м/с, сообщает Politeka.

Кроме того, с 7 по 11 апреля 2025 года прогноз погоды в Киевской области обещает ночные заморозки в воздухе до 0-5 градусов, что соответствует второму (оранжевому) уровню опасности. В столице заморозки немного слабее – 0-2 градусов (первый уровень). Это серьезная угроза для раннецветущих деревьев и других растений.

По данным Укргидрометцентра, днем ​​в понедельник в регионе температура воздуха поднимется максимум до +1+4 градусов тепла. В столице ожидается +1+3.

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