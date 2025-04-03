Пенсия в Украине учитывает среднюю заработную плату по стране, коэффициент заработной платы, а также страховой стаж, сообщает Политека.

Как информирует Пенсионный фонд, пенсионые выплаты напрямую зависят от того, сколько человек зарабатывал во время своей трудовой деятельности, сколько он проработал и от общей экономической ситуации в стране.

Возьмем, например, ситуацию, когда работник получал ежемесячную зарплату в размере 7000 гривен. В таком случае, если у нее 35 лет стажа, ее пенсия в Украине будет исчисляться с помощью формулы, учитывающей несколько ключевых показателей.

Она, по сообщению ПФУ, выглядит так: П = Зс × Ик × Кс, где Зс – средняя зарплата по стране за три года перед выходом на заслуженный отдых, Ик – ее коэффициент, Кс – коэффициент стажа.

Предположим, что первый важный для нашего подсчета показатель составляет 18000 грн. В этом случае Ик для лица, получавшего 7 000 грн, будет равен 0,39 (7 000 / 18 000). В то же время Кс составляет 0,35, поскольку за каждый год насчитывается 1%. Таким образом, размер выплат составит 18 000×0,39×0,35 = 2 457.

Однако, согласно украинскому законодательству, денежное довольствие людей, вышедших на заслуженный отдых, не может быть менее 40% от минимальной заработной платы, если человек имеет полный стаж. Это означает, что даже если расчетная сумма ниже 3200 гривен, государство доплачивает такую ​​сумму до минимального уровня. Таким образом, в нашем примере выплата будет не менее 3200 грн.

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