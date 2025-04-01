Новое расписание движения в Киеве было введено с 1 апреля – в силу вступили изменения в работе автобусного маршрута №7, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в КП "Киевпасстранс".
Такое решение направлено на оптимизацию маршрутной сети города и улучшение условий для жителей и гостей столицы.
Обновленный маршрут автобуса №7:
- Львовская площадь
- Бульварно-Кудрявская
- Дмитриевская
- Площадь Галицкая
- Старовокзальная
- Жилянская
- Симона Петлюры
- Центральный железнодорожный вокзал
- Саксаганского
- Площадь Галицкая
- Обсерватория
- Сечевых Стрельцов
- Львовская площадь
Что изменится для пассажиров:
- Улучшенное сообщение с Центральным вокзалом. Обновленный маршрут дает более удобный доступ к этому важному транспортному узлу, что будет полезно для путешественников.
- Больше остановок означает более широкий охват территорий и более удобные условия для жителей разных районов, включая центр города.
- Благодаря расширению ожидается уменьшение погрузки на другие автобусные линии и уменьшение скопления пассажиров на остановках.
Почему ввели новое расписание движения в Киеве: изменения стали результатом детального анализа пассажиропотока и попытки сделать передвижение более удобным и быстрым. Это часть комплексной транспортной стратегии столицы, ориентированной на нужды киевлян.
Время в пути может варьироваться из-за увеличенной протяженности маршрута. Перед поездкой рекомендуется проверять актуальные остановки в приложениях, таких как Kyiv Smart City или на сайте «Киевпасстранса». Не забывайте учитывать возможные пробки, особенно в центральных районах города в часы пик.
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