Новое расписание движения в Киеве направлено на оптимизацию маршрутной сети города.

Новое расписание движения в Киеве было введено с 1 апреля – в силу вступили изменения в работе автобусного маршрута №7, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в КП "Киевпасстранс".

Такое решение направлено на оптимизацию маршрутной сети города и улучшение условий для жителей и гостей столицы.

Обновленный маршрут автобуса №7:

Львовская площадь

Бульварно-Кудрявская

Дмитриевская

Площадь Галицкая

Старовокзальная

Жилянская

Симона Петлюры

Центральный железнодорожный вокзал

Саксаганского

Площадь Галицкая

Обсерватория

Сечевых Стрельцов

Львовская площадь

Что изменится для пассажиров:

Улучшенное сообщение с Центральным вокзалом. Обновленный маршрут дает более удобный доступ к этому важному транспортному узлу, что будет полезно для путешественников.

Больше остановок означает более широкий охват территорий и более удобные условия для жителей разных районов, включая центр города.

Благодаря расширению ожидается уменьшение погрузки на другие автобусные линии и уменьшение скопления пассажиров на остановках.

Почему ввели новое расписание движения в Киеве: изменения стали результатом детального анализа пассажиропотока и попытки сделать передвижение более удобным и быстрым. Это часть комплексной транспортной стратегии столицы, ориентированной на нужды киевлян.

Время в пути может варьироваться из-за увеличенной протяженности маршрута. Перед поездкой рекомендуется проверять актуальные остановки в приложениях, таких как Kyiv Smart City или на сайте «Киевпасстранса». Не забывайте учитывать возможные пробки, особенно в центральных районах города в часы пик.

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