Повышение тарифов на коммуналку в Киеве не произойдет, за исключением одной услуги, сообщает Политека.

Как информируют Новости.LIVE, не предполагается серьезных изменений для жителей столицы, однако следует обратить внимание на некоторые нюансы.

Стоимость воды и водоотвода с 1 апреля не меняется. По-прежнему кубометр холодной – для населения стоит 16,164 грн, а водоотвод – 14,220. В совокупности это составляет 30,384 за кубометр. Также предусмотрена абонплата, которая для имеющих узел коммерческого учета составляет 27,17 гривен в месяц, а без такого — 20,11. Кроме того, абонплата за водоотвод составляет 20,35 в месяц.

Что касается горячей воды, то повышения тарифов на коммуналку в Киеве в период военного положения также не будет. Сейчас действует льготная ставка в размере 97,89 за кубометр для всех потребителей, независимо от наличия учетных приборов.

Цены на газ с 1 апреля 2025 г. остаются неизменными и зависят от выбора поставщика. Плата варьируется от 7,96 до 9,977, в зависимости от компании. Для клиентов без счетчика установлены фиксированные значения: от 26,11 до 83,82 на человека в зависимости от наличия горячей воды или газовой плиты.

В отоплении тоже ничего не меняется. Он по-прежнему стоит 39,38 за квадратный метр жилой площади, или 1654,41 гривен за одну гигакалорию тепла. Что касается электроэнергии, то в Украине действует единая цена – 4,32 гривен за кВт-ч.

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