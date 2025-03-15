Мобилизация в Украине продолжается, однако для некоторых военнообязанных категорий предусмотрена возможность получения отсрочки.

Лица с инвалидностью могут оформить ее дистанционно через приложение "Резерв+" во время того, как идет мобилизация в Украине , пишет Политика.

Юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA" рассказал, нужно ли после этого обращаться в территориальный центр комплектования.

По словам эксперта, после успешного получения отсрочки через "Резерв+" посещать ТЦК во время мобилизации в Украине не нужно. Информацию об инвалидности территориальный центр комплектования получает через государственные реестры, в частности, базы Пенсионного фонда, ГТС, ДРАЦС, ГНС и МВД.

"Если вы уже получили её на основании инвалидности, то Вы можете не информировать ТЦК, ведь уже и так понятно, что вы являетесь лицом с инвалидностью", - отмечает Владислав Дерий.

ТЦК обязан самостоятельно проверять соответствующие данные, поэтому гражданам, оформившим отсрочку через приложение онлайн, не нужно дополнительно посещать военкоматы или приносить справки.

Таким образом, система позволяет снизить нагрузку на территориальный центр комплектования и упростить процедуру для лиц, имеющих законные основания для освобождения от призыва.

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