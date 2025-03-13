Отключение в Киевской области ожидается в пятницу, узнайте, кого коснутся ограничения в этот день.

В Киевской области некоторые жители останутся без газа, стало известно о причинах и кого коснутся ограничения, передает Politeka.net.

Жителей Киевской области предупредили о временном отключении из-за ремонтно-восстановительных работ. Ограничения коснутся потребителей в Бородянке и Белой Церкви.

Так, из-за проведения ремонтно-восстановительных работ в пгт. Бородянка, 14 марта частично будут прекращены поставки жителям многоквартирного дома по адресу улица Заводская, 1а.

Потребителей просят перекрыть краны на опусках перед приборами и не открывать до указанного времени.

Жителям рекомендуется заранее перекрыть краны и не открывать их до завершения работ. Снабжение будет возобновлено работниками Киевского филиала «Газсети» после проверки системы на герметичность.

Также в городе Белая Церковь, 14 марта с 09.00 до 17.00 частично будет отключение потребителей многоквартирного дома по улице Сквирское Шоссе, 224а.

В поселке городского типа Бородянка Киевской области 17 марта частично будет отключение жителям по улице Ковельской, 7.

Отключения газа в Киевской области проводятся в рамках плановой модернизации системы для обеспечения надежной и безопасной поставки для потребителей.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, в Министерстве раскрыли, кто из пенсионеров получит больше всего после индексации.

Также Politeka писала, что платежки могут увеличиться уже в апреле, названы новые цены.

Как сообщала Politeka, как изменились цены на молоко и творог.