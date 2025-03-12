Мобилизация в Украине продолжается и военнообязанные граждане могут быть объявлены в розыск из-за нарушений правил военного учета.

Мужчины должны обращаться в ТЦК, если хотят узнать, не объявлены ли вы в розыск в то время, когда идет мобилизация в Украине, пишет Политека.

Детальнее об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA".

Как узнать причины того, что вас разыскивают

Военнообязанный гражданин может выяснить, не разыскивают ли его по требованию ТЦК, направив соответствующее заявление в этот орган. Заявление можно подать как самостоятельно, так и через адвоката, отметил юрист.

Нарушение правил военного учета, включая несвоевременное обновление данных, может привести к тому, что ТЦК предоставит информацию о человеке в розыск. Общие мобилизационные процессы требуют своевременного обновления военно-учетных данных и появления в территориальный центр комплектования по повестке.

Чтобы избежать недоразумений и выяснить, действительно ли на вас наложена такая мера, достаточно подать заявление в территориальный центр комплектования с просьбой сообщить причины того, что вас разыскивают, подчеркнул юрист.

Согласно объяснениям Айвазян, процедура подачи заявления во время мобилизации в Украине не сложна, а сам факт розыска может быть результатом не только умышленных действий, но и простой невнимательности.

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